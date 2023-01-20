В Волгограде арестован водитель КАМАЗа, снесшего маршрутку с людьми

В Волгограде сегодня, 20 января, Центральный районный суд отправил в СИЗО на два месяца до 18 марта 2023 года 19-летнего уроженца Республики Дагестан, который подозревается в нарушении Правил дорожного движения, в результате чего погибли три человека, включая 12 летнего мальчика.

Напомним, молодой мужчина, по версии следствия, 18 января находился за рулем КАМАЗа, который на пересечении улиц Песчаной и Саши Чекалина в Кировском районе сбил на полной скорости маршрутку с людьми. В результате жуткого ДТП, попавшего на запись камер наблюдения, на месте скончались подросток и две женщины. В больнице находятся девять пострадавших в аварии волгоградцев, четверо из которых дети, один ребенок – в реанимации.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, зерновоз выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, маршрутка ехала на зеленый.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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