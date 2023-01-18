Расследования 18.01.2023 12:34
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18.01.2023 12:34
Двое юношей 17 и 19 лет подозреваются в совершении имущественных преступлений в отношении пенсионеров в Волгограде и Волжском.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, по одному из эпизодов в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере).
По данным следствия, 17-летний подросток познакомился в Интернете с неизвестным, который предложил ему забирать деньги у пенсионеров и получать процент от суммы. Куратор объяснил, что наличность пожилые люди отдают после звонков о том, что их родственники якобы попали в ДТП и им нужна помощь.
17 января текущего года куратор направил юношей в одну из квартир дома №74 по проспекту Университетский в Волгограде к 84-летней пенсионерке. Женщину мошенник ранее убедил в том, что ее дочь попала в ДТП и ей необходимо передать все имеющиеся у пенсионерки денежные средства. Прибывшим к ней курьерам она передала 385 тысяч рублей. Из них 10% суммы молодые люди должны были забрать себе, но не успели - их задержали полицейские при выходе из квартиры.
В ходе следствия они признали, что ранее с аналогичной целью побывали у 86 и 88-летних пенсионерок в Волжском.
Расследование продолжается.
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