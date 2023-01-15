Волгоградский инфекционист развеяла мифы о кишечном гриппе









В Волгоградской области обсуждают тему эпидемии так называемого «кишечного гриппа», которым, якобы, в большом количестве заражаются жители. По рассказам волгоградцев, которые будто бы «подхватили» это заболевание, высокая температура, которая, как правило, бывает при обычном гриппе, сопровождается такими побочными явлениями как диарея и рвота.





Однако главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей комитета здравоохранения Волгоградской области Ирина Текучева опровергла эти слухи.





- Как такового заболевания «кишечный грипп» не существует, это, скорее, народное название классического гриппа, течение которого может сопровождаться расстройствами желудка и кишечника, - пояснила ИА "Высота 102" Ирина Владимировна. – При этом такие признаки чаще всего фиксируются у детей. У взрослых грипп протекает в большинстве случаев без диареи и рвоты, поражая в основном дыхательные пути.

Напомним, в Волгоградской области "свиной грипп" выявлен почти у половины заболевших с признаками ОРВИ. Однако за последнее время количество выявленных случаев простуд и гриппа стало уменьшаться.