Здравоохранение

Волгоградский инфекционист развеяла мифы о кишечном гриппе

Здравоохранение 15.01.2023 16:15
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15.01.2023 16:15



В Волгоградской области обсуждают  тему эпидемии так называемого «кишечного гриппа», которым, якобы, в большом количестве заражаются жители. По рассказам волгоградцев, которые будто бы «подхватили» это заболевание, высокая температура, которая, как правило, бывает при обычном гриппе, сопровождается такими побочными явлениями как диарея и рвота.

Однако главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей комитета здравоохранения Волгоградской области Ирина Текучева опровергла эти слухи.

- Как такового заболевания «кишечный грипп» не существует, это, скорее, народное название классического гриппа, течение которого может сопровождаться расстройствами желудка и кишечника, - пояснила ИА "Высота 102" Ирина Владимировна. – При этом такие признаки чаще всего фиксируются у детей. У взрослых грипп протекает в большинстве случаев без диареи и рвоты, поражая в основном дыхательные пути.

Напомним, в Волгоградской области "свиной грипп" выявлен почти у половины заболевших с признаками ОРВИ. Однако за последнее время количество выявленных случаев простуд и гриппа стало уменьшаться.

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