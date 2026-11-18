



Сегодня, 18 ноября, свой очередной День рождения отмечает именитая волгоградская спортсменка, ставшая первой в истории олимпийской чемпионкой по плаванию на открытой воде, 8-кратная чемпионка планеты Лариса Ильченко.

Имя нашей титулованной землячки уже давно вписано золотыми буквами в летопись всего женского российского и мирового плавания. Не случайно за свои высокие результаты и победные достижения триумфатор Игр-2008 включена в Международный зал славы марафонского плавания. Лариса Ильченко не единожды признавалась лучшей пловчихой планеты и в своё время достойно справилась с почётной миссией посла футбольного чемпионата мира-2018 в городе Волгограде.

Сегодня волгоградская чемпионка трудится заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Спартак-Волгоград», при этом с удовольствием и профессионализмом совмещает ответственную должность с работой на бортике бассейна в качестве тренера, передавая свой богатый опыт детишкам и самым юным воспитанникам учреждения. Ильченко – настоящий пример для молодых и начинающих спортсменов, а также сама является любящей и заботливой мамой.

Для большого круга самых близких людей, друзей, коллег и своих подопечных Лариса Ильченко всегда остаётся доброжелательным, открытым и позитивным человеком, популяризирующим в регионе физкультуру, спорт, здоровый образ жизни. Показателен и тот факт, что она – одна из немногих волгоградских олимпиоников, по-прежнему проживающая и работающая в родном городе, где когда-то и начинала свою «золотую» карьеру.

Близкие и коллеги желают Ларисе Ильченко здоровья, прежней жизнерадостности и новых успехов, личного счастья и благополучия.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем теплым словам в адрес прославленной чемпионки.