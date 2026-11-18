



Сберечь и приумножить накопления хотят все. Бывший министр финансов и экономист Михаил Задорнов отметил, что в настоящее время наиболее выгодным способом сохранения средств является банковский вклад. По его словам, доходность по вкладам значительно превышает уровень инфляции.



Как сообщают РИА Новости, Задорнов подчеркнул, что несмотря на то, что многие рассматривают недвижимость как надёжное средство для сохранения накоплений, покупка нового жилья сейчас не является самым привлекательным инвестиционным решением.



Согласно информации Центрального банка, на начало ноября средняя максимальная ставка по депозитам в ведущих банках составляла 13,31% годовых. Министерство экономического развития также сообщило, что инфляция в России на 9 ноября достигла 6,98% в годовом исчислении.