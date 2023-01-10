Волжанку выписали из больницы после жестокого нападения кавказца

Пострадавшая от нападения своего бывшего сожителя 29-летняя жительница Волжского Волгоградской области покинула больничные стены. 41-летний Аркадий Григорян изрезал ножом свою экс-возлюбленную во дворе жилого дома.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, девушку выписали из больницы. Получившая в результате нападения более десяти ножевых ранений в лицо, грудь и живот волжанка, попала в реанимацию, откуда ее впоследствии перевели в хирургическое отделение.

Напомним, что шокирующее по своей жестокости преступление произошло вечером 20 декабря 2022 года, когда Григорян приехал к своей экс-возлюбленной для выяснения отношений. Мужчина вытолкал из подъезда свою спутницу, после чего принялся наносить ей удары ножом. Момент нападения попал на видео. После подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан полицейскими.

Оказалось, что Григорян уже не в первый раз нарушает закон. Имя задержанного уже мелькало в криминальных сводках — кавказец открыл стрельбу по посетителям в одном из баров Волжского. В прошлом мужчина занимался боевыми единоборствами. По информации из открытых источников, он защитил звание мастера спорта России по кикбоксингу. Ход расследования жестокого преступления взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Подозреваемого в покушении на убийство поместили в СИЗО до 21 февраля 2023 года.

Фото: Маргарита Борисова / ok.ru

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