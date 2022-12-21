Расследования

МВД опубликовало видео задержания кавказца, изрезавшего девушку под Волгоградом

Расследования 21.12.2022 15:18
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21.12.2022 15:18


ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео задержания 41-летнего Аркадия Григоряна, который вечером 20 декабря в городе Волжском нанес более 10 ударов ножом в лицо, грудь и живот 29-летней девушке. Как уже сообщалось,  ранее неоднократно судимый преступник пытался скрыться от полиции. 



Напомним, нападение на волжанку произошло возле одного из подъездов многоквартирного дома на ул. 40-летия Победы в Волжском. Случившееся от начала и до конца оказалось на записи камеры, установленной на входе в подъезд. Жестоко изрезав девушку, Григорян запрыгнул в свою машину и надеялся скрыться. 

Сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области удалось в кратчайшие сроки установить машину преступника, в результате чего была организована погоня. На требования полицейских остановиться Григорян никак не реагировал, направляясь в сторону шлюза Волжской ГЭС. 

Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, настичь преступника удалось на берегу канала: Григорян с разгона на своей машине занырнул в воду, однако в последний момент, видимо, решил спасаться и выбрался на поверхность.  

ИА «Высота 102» ранее сообщало подробности о личности Григоряна. Преступник уже был судим, в том числе за стрельбу в одном из баров города Волжского  2 июня 2013 года. Спустя три года он получил весьма скромное наказание – всего два с половиной года в колонии строгого режима. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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