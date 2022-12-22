Расследования

Напавшего с ножом на девушку Григоряна отправили в СИЗО в Волжском

Расследования 22.12.2022 11:33
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22.12.2022 11:33

В Волжском городском суде Волгоградской области сегодня, 22 декабря, в отношении 41-летнего Аркадия Григоряна избрали меру пресечения. Мужчину подозревают в покушении на убийство своей 29-летней экс-возлюбленной. 



— Постановлением суда Аркадию Григоряну избрана мера пересечения в виде заключения под стражу сроком до 21 февраля 2023 года, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова отметила, что ранее следователи выступили с ходатайством о заключении под стражу 41-летнего подозреваемого.   

Шокирующее по своей жестокости преступление произошло в Волжском вечером 20 декабря. Григорян приехал к своей бывшей возлюбленной Маргарите Борисовой для выяснения отношений. Мужчина вытолкал из подъезда свою спутницу, после чего стал наносить ей удары ножом по лицу, в грудь и живот. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый в нападении поспешил скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. 

Оказалось, что ранее Григорян уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу по посетителям в одном из баров Волжского. В прошлом мужчина активно занимался спортом. По информации из открытых источников, Григорян защитил звание мастера спорта России по кикбоксингу. Расследование жестокого преступления взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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