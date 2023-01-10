За вратарей волгоградского «Ротора» возьмется Андрей Никитин

В тренерском штабе волгоградского «Ротора» пополнение. Как сообщает ИА «Высота 102», в клубе появился новый тренер голкиперов.

— Андрей Никитин вошел в тренерский штаб «Ротора», — рассказали информагентству в пресс-службе футбольного клуба. — Специалист займет должность тренера вратарей

Уточняется, что 49-летний Андрей Никитин последние четыре года на аналогичной должности в калининградском ФК «Балтика». В свое время уроженец Волгограда выступал за «Ротор», «Олимпию», «Текстильщик» и «Химки». С 2010 по 2015 год специалист обучал вратарей сине-голубых. Также волгоградец трудился в молодежной команде «Ротора», саратовском «Соколе» и подмосковных «Химках».

Ранее сообщалось, что сине-голубых покинул 19-летний вратарь Никита Кокарев. Сейчас в клубе остались два вратаря — Литвенок и Нелюбов.

Фото: СК «Ротор»