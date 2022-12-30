Волгоградский «Ротор» покинул 19-летний вратарь Никита Кокарев

Волгоградский «Ротор» попрощался с 19-летним голкипером Никитой Кокаревым. Футболист, выступавший за сине-голубых на правах аренды, вернулся в свой родной клуб.
— Перспективный вратарь. В дальнейшем, конечно, будем рассматривать варианты, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе футбольного клуба. — «Краснодар-2» воспользовался правом досрочного прекращения арендного соглашения.
Уточняется, что в «Роторе» остались два вратаря — Литвенок и Нелюбов. Известно, что вернувшийся к черно-зеленым Кокарев провел за волгоградскую команду как голкипер 14 матчей во Второй лиге и две игры в Кубке России, пропустив 15 мячей.
Фото: СК «Ротор»
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