Расследования

Суд отправил подростка, готовившего в Волгограде теракт, на лечение в психбольницу

Расследования 09.01.2023 15:53
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09.01.2023 15:53


В Московской области Апелляционный военный суд рассмотрел жалобу на приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего школьника из Волгограда, планировавшего, по версии следствия, теракт в школе, где он учился. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный ресурс военного суда, апелляция рассматривалась сегодня, 9 января, в 10.00 судьей Анатолием Солиным. По итогам заседания решение Южного военного суда Ростова-на-Дону оставлено без изменения. Напомним, что суд Ростова постановил применить в отношении волгоградского подростка принудительные меры медицинского характера. 

Волгоградского школьника в июне 2020 года обвинили в покушении на теракт, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. По версии следствия, сотрудники УФСБ России по Волгоградской области установили факт изготовления школьником в домашних условиях самодельных взрывных устройств и коктейлей Молотова в количестве 18 штук.  

По информации СУ СКР по Волгоградской области, в ходе осмотра места жительства мальчика были обнаружены металлические поражающие элементы, необходимые для изготовления самодельных бомб. 

Сам подросток утверждал, что он хотел всего лишь позабавиться, взорвав «бомбочки» в балках и на пустырях в Волгограде. Однако следствие настаивало, что целью школьника являлось нападение на учебное заведение, а своими жертвами несовершеннолетний выбрал сотрудника школы и одного из учеников, с которыми у него был конфликт. Не исключалось, что мишенью юноши могли стать и другие лица.

Защита подростка настаивала на том, что обвинения несовершеннолетнего в подготовке теракта безосновательны, а следствие так и не представило конкретных доказательств совершения преступления. 

При расследовании дела волгоградского школьнику не раз изменяли меру пресечения, то помещая его в СИЗО, то отпуская под домашний арест, то помещая несовершеннолетнего в психдиспансеры Волгоградской и Ростовской областей. 

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области  

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