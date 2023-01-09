В Московской области Апелляционный военный суд рассмотрел жалобу на приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего школьника из Волгограда, планировавшего, по версии следствия, теракт в школе, где он учился.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный ресурс военного суда, апелляция рассматривалась сегодня, 9 января, в 10.00 судьей Анатолием Солиным. По итогам заседания решение Южного военного суда Ростова-на-Дону оставлено без изменения. Напомним, что суд Ростова постановил применить в отношении волгоградского подростка принудительные меры медицинского характера.

Волгоградского школьника в июне 2020 года обвинили в покушении на теракт, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. По версии следствия, сотрудники УФСБ России по Волгоградской области установили факт изготовления школьником в домашних условиях самодельных взрывных устройств и коктейлей Молотова в количестве 18 штук.

По информации СУ СКР по Волгоградской области, в ходе осмотра места жительства мальчика были обнаружены металлические поражающие элементы, необходимые для изготовления самодельных бомб.

Сам подросток утверждал, что он хотел всего лишь позабавиться, взорвав «бомбочки» в балках и на пустырях в Волгограде. Однако следствие настаивало, что целью школьника являлось нападение на учебное заведение, а своими жертвами несовершеннолетний выбрал сотрудника школы и одного из учеников, с которыми у него был конфликт. Не исключалось, что мишенью юноши могли стать и другие лица.

Защита подростка настаивала на том, что обвинения несовершеннолетнего в подготовке теракта безосновательны, а следствие так и не представило конкретных доказательств совершения преступления.

При расследовании дела волгоградского школьнику не раз изменяли меру пресечения, то помещая его в СИЗО, то отпуская под домашний арест, то помещая несовершеннолетнего в психдиспансеры Волгоградской и Ростовской областей.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области

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