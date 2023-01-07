Здравоохранение

Волгоградские врачи спасли семимесячную новорожденную двойню и их маму

Здравоохранение 07.01.2023 14:53
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07.01.2023 14:53



Волгоградские врачи помогли появиться на свет недоношенной двойне и спасли их маму, у которой диагностировали угрожающее жизни женщины заболевание. Уникальный случай произошёл в Волгограде в декабре, рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Женщина на 32-33 неделе беременности поступила в Волгоградский областной перинатальный центр № 2 с подозрением на осложнение при вынашивании детей. У пациентки диагностировали непроходимость кишечника. Женщине требовалась срочная операция. Однако ситуация осложнялась тем, что пациентка ожидала двойню и женщине предстояли преждевременные оперативные роды на сроке, когда детям требуется специализированная неонатальная медицинская помощь.

Специалистами перинатального центра и волгоградской областной клинической больницы № 1 было принято решение пойти на досрочные роды и хирургическую операцию для мамы. Она  проходила под руководством главного внештатного специалиста по хирургии Арины Землянской.

- Оперативное вмешательство  на любом сроке беременности - это всегда риск, так как нежелательно делать рентген, давать наркоз. Однако сделать это было необходимо, но действовать надо было крайне аккуратно, ведь речь шла о жизни детей и их мамы, - вспоминает главный специалист-хирург Арина Землянская.

К счастью, все прошло благополучно. После операции пациентка была переведена в хирургическое отделение областной больницы. В настоящее время женщина заканчивает стационарный этап лечения и готовится к выписке под наблюдение специалистов амбулаторного звена.

Справка: Острая кишечная непроходимость (ОКН) относится к самым опасным хирургическим заболеваниям органов брюшной полости.
Частота кишечной непроходимости при беременности составляет один случай на 40-50 тыс. родов, при этом материнская смертность достигает 35-50%, а мертворождаемость – 60-75% . У 70,0% женщин данную патологию выявляют во II-III триместрах беременности; реже – в I триместре (15,5%); значительно реже – в родах и послеродовом периоде.

Фото комитета здравоохранения Волгоградской области

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