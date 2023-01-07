











Женщина на 32-33 неделе беременности поступила в Волгоградский областной перинатальный центр № 2 с подозрением на осложнение при вынашивании детей. У пациентки диагностировали непроходимость кишечника. Женщине требовалась срочная операция. Однако ситуация осложнялась тем, что пациентка ожидала двойню и женщине предстояли преждевременные оперативные роды на сроке, когда детям требуется специализированная неонатальная медицинская помощь.





Специалистами перинатального центра и волгоградской областной клинической больницы № 1 было принято решение пойти на досрочные роды и хирургическую операцию для мамы. Она проходила под руководством главного внештатного специалиста по хирургии Арины Землянской.





- Оперативное вмешательство на любом сроке беременности - это всегда риск, так как нежелательно делать рентген, давать наркоз. Однако сделать это было необходимо, но действовать надо было крайне аккуратно, ведь речь шла о жизни детей и их мамы, - вспоминает главный специалист-хирург Арина Землянская.





К счастью, все прошло благополучно. После операции пациентка была переведена в хирургическое отделение областной больницы. В настоящее время женщина заканчивает стационарный этап лечения и готовится к выписке под наблюдение специалистов амбулаторного звена.

Волгоградские врачи помогли появиться на свет недоношенной двойне и спасли их маму, у которой диагностировали угрожающее жизни женщины заболевание. Уникальный случай произошёл в Волгограде в декабре, рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.Острая кишечная непроходимость (ОКН) относится к самым опасным хирургическим заболеваниям органов брюшной полости.Частота кишечной непроходимости при беременности составляет один случай на 40-50 тыс. родов, при этом материнская смертность достигает 35-50%, а мертворождаемость – 60-75% . У 70,0% женщин данную патологию выявляют во II-III триместрах беременности; реже – в I триместре (15,5%); значительно реже – в родах и послеродовом периоде.