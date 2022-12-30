Спортшкола волгоградского «Ротора» отстранена от участия в ЮФЛ в новом сезоне

Исполком РФС принял решение исключить из состава участников Юношеской Футбольной Лиги на следующий сезон детскую футбольную школу, которая имеет непосредственное отношение к СК «Ротор». Причина - систематические нарушение регламента соревнований, проводимых в этом году, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм канал ФК "Ротор" Волгоград . В частности, были зафиксированы факты участия в матчах игроков старше 2007 года рождения, что запрещено уставом турнира.



В ЮФЛ 2023 года должна была принять участие команда школы СК «Ротора» 2008 года рождения. Таким образом, Волгоградскую область в следующем сезоне будут представлять два коллектива: Академия «Ротор», чья команда по итогам турнира в 2022-м году пробилась в золотой финал ЮФЛ-Юг, и школа имени Слуцкого, чьи выступления ограничились участием в серебряном финале. Лицензия для школы СК «Ротор» будет предоставлена команде из другого региона.





Напомним, по ходу проведения ЮФЛ - 2022 Школа СК «Ротор» неоднократно подвергалась санкциям со стороны КДК МРО ЮФО/СКФО. Так, например, юношеская команда трижды наказывалась техническим поражением - дважды в матчах со «Спартаком» из Нальчика и один раз с «Ангуштом» из Назрани за участие футболистов, которые не были упомянуты в протоколах матчей. А тренера футбольной школы «Ротора» Константина Михайлова дисквалифицировали сроком на один год.



Иван Тюгаев

