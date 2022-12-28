Волгоградский «Ротор» проведет сборы в России вместо Турции

Спорт 28.12.2022 20:23
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28.12.2022 20:23
«Ротор» определился с местом проведения предсезонных сборов. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, сразу после выхода из отпуска футболисты пройдут медицинское обследование в Волгограде и затем отправятся в Еcсентуки, где пробудут с 13 по 24 января.
Второй этап подготовки запланирован на период с 28 января по 10 февраля и пройдёт в Крымске. Заключительная часть сборов у «Ротора» состоится с 15 по 27 февраля в Кисловодске. Отметим, что в этом курортном городе волгоградцы уже тренировались летом перед стартом сезона.
Напомним, в прошлом году волгоградские футболисты провели первый сбор в Крымске Краснодарского края, а еще два – в Турции.
По ходу подготовительного периода у сине-голубых запланировано несколько товарищеских матчей. О соперниках в этих играх станет известно позднее. Также ожидается, что на сборы прибудут несколько потенциальных новичков команды.
Напомним, рестарт сезона в первенстве второй лиги запланирован на начало марта. Всем клубам осталось провести по восемь матчей, после чего первые шесть коллективов по итогам двух кругов разыграют в дополнительном турнире между собой путёвку в первую лигу.
На дивизион выше по окончанию сезона поднимется команда, которая займёт первое место в чемпионате. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Черноморец» с 45-ю набранными баллами. Вслед за ними идёт «Чайка» с сорока очками. И замыкают тройку ведущих команд подопечные Алексея Стукалова, имеющие в своём активе 38 баллов.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK
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