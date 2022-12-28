Расследования 28.12.2022 14:47
0
28.12.2022 14:47
Сегодня, 28 декабря, с самого утра в Волжском раздаются звуки взрывов. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, особенно слышна канонада в старой части города, где, как утверждают жители, даже «дрожат дома».
- Периодичность между взрывами всего минут пятнадцать и все продолжается до сих пор, - говорят волжане.
Напомним, такие «взрывные» дни в Волжском случались и ранее. В администрации городского округа поясняли, что в воинской части проходили учения.
«Сваливают не на того»: волгоградская компания «Красота под ногами» требует найти настоящих виновников захламления оврага28.12.2022 12:43
Расследования 28.12.2022 12:43
Генерал СК Музраев в суде Ростова снова дал показания28.12.2022 12:15
Расследования 28.12.2022 12:15
Два бывших директора ООО «УФР ВГГС» в Волгограде идут под суд за невыплату зарплаты28.12.2022 12:03
Расследования 28.12.2022 12:03
ФСБ: еще один пособник террористов получил срок в Волгоградской области27.12.2022 10:35
Расследования 27.12.2022 10:35
В Волгоградской области осудят мужчину, укусившего за руку командира ППС27.12.2022 09:21
Расследования 27.12.2022 09:21
Волгоградец может быть причастен к жестокому изнасилованию в Москве26.12.2022 20:30
Расследования 26.12.2022 20:30
«Мой сын – боец невидимого фронта?»: мобилизованный волгоградец за 3 месяца на СВО ни разу не получил зарплату26.12.2022 16:47
Расследования 26.12.2022 16:47
В Волгограде осудят студента, лишившего преподавателя вуза 690 тысячи рублей26.12.2022 15:20
Расследования 26.12.2022 15:20
СК возбудил дело в отношении отца-одиночки из Волгоградской области26.12.2022 14:40
Расследования 26.12.2022 14:40
Задержанного на совещании у заместителя генпрокурора волгоградского бизнесмена посадили на 7 лет26.12.2022 13:06
Расследования 26.12.2022 13:06
ФСБ под Волгоградом задержала иностранца с 12 кг. героина26.12.2022 10:26
Расследования 26.12.2022 10:26
Двое волгогрдацев ограбили подростка, чтобы оплатить кредит и ЖКУ26.12.2022 09:13
Расследования 26.12.2022 09:13
«Меня обманули»: в Волгоградской области мобилизованный с категорией «Д» подает в суд на военкомат25.12.2022 18:13
Расследования 25.12.2022 18:13
Натворили дел: волгоградка из-за ошибки пристава погрязла в судах за единственное жилье25.12.2022 12:02
Расследования 25.12.2022 12:02
Офицеры ФСИН пострадали в ДТП под Волгоградом25.12.2022 09:54
Расследования 25.12.2022 09:54