







Сегодня, 28 декабря, с самого утра в Волжском раздаются звуки взрывов. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, особенно слышна канонада в старой части города, где, как утверждают жители, даже «дрожат дома».





- Периодичность между взрывами всего минут пятнадцать и все продолжается до сих пор, - говорят волжане.





Напомним, такие «взрывные» дни в Волжском случались и ранее. В администрации городского округа поясняли, что в воинской части проходили учения.



