«Живем, как на полигоне»: жители Волжского снова вздрагивают от звуков взрывов

Жители Волжского с самого утра слушают уже привычную канонаду – в городе с разной периодичностью раздаются звуки взрывов. В администрации Волжского, сообщает ИА «Высота 102», на этот раз не стали дожидаться обеспокоенных звонков горожан и предупредили, что в войсковой части начались учебные занятия по боевой подготовке с подразделениями инженерных войск.

Инженерная часть располагается в Волжском на острове Зеленый, где также проходят подготовку мобилизованные. О тренировках по бросанию учебных гранат на полигоне в Волгоградской области сообщала сегодня пресс-служба ЮВО. Но на каком полигоне занимаются военные, не уточнила.

Напомним, Волжский уже не первый раз содрогается от звуков взрывов из-за учений на острове Зеленый. Канонада с интервалом в несколько минут особенно сильной была 30 октября. Тогда в старой части города, которая расположена ближе к острову Зеленый, от колебаний подпрыгивала мебель в квартирах.