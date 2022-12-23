В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о состоянии четверых пострадавших в смертельной аварии в Дубовском районе. ДТП произошло сегодня ночью на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

— На место ДТП было направлено пять бригад скорой помощи и бригада трассового медицинского пункта из Горного Балыклея. С места ДТП были эвакуированы четыре человека, один из которых — семилетний ребенок, — пояснили ИА «Высота 102» в облздраве. — Трое мужчин, пострадавших в ДТП были доставлены в больницу № 25 Волгограда. Мужчины в возрасте 35 и 29 лет в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Еще один пострадавший — 39-летний мужчина — помещен в отделении сочетанной травмы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Уточняется, что семилетний ребенок доставлен в больницу № 7 Волгограда, где находится в отделении нейрохирургии, состояние ближе к удовлетворительному.

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось на 586 километре федеральной трассы Р-22 — произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и КАМАЗа. В результате аварии двое мужчин — пассажиров микроавтобуса — от полученных травм скончались на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области