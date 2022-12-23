В Волгоградской области столкнулись микроавтобус и КАМАЗ. Двое погибли, четверо пострадали: видео

В Дубовском районе Волгоградской области сегодня ночью в 02.50 произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. Два человека погибли на месте, четверых госпитализировали, в том числе 7-летнего ребенка.





— По предварительной информации, на 586 километре федеральной трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля КАМАЗ, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии двое мужчин — пассажиров микроавтобуса — от полученных травм скончались.

Как уточнили в полицейском ведомстве, с места происшествия в больницу доставили четверых пассажиров автобуса, среди которых находился семилетний ребенок.





— Установлено, что микроавтобус следовал из Дагестана в Казань. Перевозка пассажиров осуществлялась по системе поиска попутчиков. Пострадавший ребенок находился в салоне без законных представителей (родителей), — добавили в областном главке МВД.

На месте дорожного происшествия работают ОБ ДПС областной ГАИ, следственно-оперативная группа ОМВД России по Дубовскому району. Движение осуществляется в штатном режиме.

Последствия смертельного ДТП попали на оперативное видео. Столкновение произошло на путепроводе через реку Безымянная. От падения в воду фуру спасло ограждение. Микроавтобус от удара буквально разорвало на части.

Информация о состоянии пострадавших уточняется в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области