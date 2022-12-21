Расследования

Надеялся скрыться вплавь: стали известны подробности о кавказце, изрезавшем волжанку

Расследования 21.12.2022 13:59
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21.12.2022 13:59


В МВД России сообщили информацию по задержанию 41-летнего кавказца, изрезавшего в городе Волжском Волгоградской области 29-летнюю девушку. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на пресс-службу Министерства, преступник был задержан полицейскими при попытке скрыться вплавь.

41-летний ранее судимый местный житель подкараулил женщину в подъезде, затем вывел на улицу, нанес ей несколько ударов ножом и скрылся на автомобиле.  На его задержание были ориентированы наряды и патрули, несущие службу в городе Волжском, – сообщает МВД России. 

Когда машину удалось выследить на улице, на требования полицейских об остановке водитель не отреагировал. Настичь нападавшего на волжанку удалось только в районе шлюза Волжской ГЭС. 

– Уходя от погони, фигурант направил автомобиль в воду, но в последний момент выбрался из тонувшей машины. Полицейские убедили мужчину выйти на берег, после чего он был задержан, – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Тем временем, сообщает ИА «Высота 102» жителям города Волжского имя преступника хорошо известно с 2013 года. Аркадий Григорян, а именно так зовут нападавшего,  девять лет назад открыл стрельбу по посетителям в местном баре. Поводом для этого, как установили затем следователи, стало желание Григоряна провести вечер в компании с понравившейся ему девушкой, друзья которой выступили против такой инициативы.  

Согласно материалам уголовного дела, 2 июня 2013 года Григорян и его приятель Товчигречко развязали драку с двумя посетителями кафе «Сансет-Бич» (примыкает к зданию кафе «Гавань»). В итоге это привело к перестрелке между участниками конфликта, в которой пострадали 6 человек. На месте происшествия, куда выезжал начальник Управления уголовного розыска областного главка Юрий Абрамов, были изъяты охотничье ружьё «Сайга-20» и травматические пистолеты «Гранд Т-12» и «ИЖ-79-9т», а также 10 гильз различных калибров. Сообщалось, что один из выстрелов пришелся в лицо одному из молодых людей. На тот момент Григорян уже имел судимости. 

Окончательный приговор Аркадию Григоряну был вынесен в феврале 2016 года. Преступник, как посчитали многие волжане тогда, получил весьма мягкое наказание – всего 2,5 года строгого режима. И он, и его приятель Товчигречко обвинялись в хулиганстве и порче имущества в баре в городе Волжском. 

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