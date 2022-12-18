Происшествия

На трассе Р-228 в Волгоградской области загорелась фура

Происшествия 18.12.2022 12:00
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18.12.2022 12:00


На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград загорелся грузовой автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, возгорание фуры произошло на спуске недалеко от 5-го микрорайона Камышина. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о пожаре поступил дежурного сегодня в 09.17. 

— На трассе Р-228 горел прицеп грузового автомобиля. Расчеты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 09.31, — прокомментировали в спасательном ведомстве.

Уточняется, что пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза. 


В соцсетях камышане публикуют фотографии с места происшествия, на которых отчетливо видны клубы черного дыма. 

Фото: «Подсмотрено. Камышин» / t.me 

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