На трассе Р-228 в Волгоградской области загорелась фура

На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград загорелся грузовой автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, возгорание фуры произошло на спуске недалеко от 5-го микрорайона Камышина.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о пожаре поступил дежурного сегодня в 09.17.

— На трассе Р-228 горел прицеп грузового автомобиля. Расчеты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 09.31, — прокомментировали в спасательном ведомстве.

Уточняется, что пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.





В соцсетях камышане публикуют фотографии с места происшествия, на которых отчетливо видны клубы черного дыма.

Фото: «Подсмотрено. Камышин» / t.me