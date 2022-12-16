Иномарка в центре Волгограда влетела в кроссовер. Пострадал ребенок: видео

В Центральном районе Волгограда накануне примерно в 08.10 на перекрестке столкнулись две иномарки. От удара один из автомобилей снес дорожный водоналивной блок. Происшествие попало на камеры уличного видеонаблюдения.





— По предварительной информации, 45-летний водитель за рулем автомашины Hyundai Elantra двигался по улице Советской со стороны улицы Порт-Саида в направлении улицы Гагарина, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 26А водитель допустил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора и столкнулся с иномаркой Renault Duster.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пострадал малолетний ребенок. 7-летнего мальчика-пассажира Renault доставили в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области