«Спасли сугробы»: в Волгограде 5-летний ребенок выпал с третьего этажа

Происшествия 15.12.2022 09:59
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15.12.2022 09:59
Из-за недосмотра взрослых едва не произошла трагедия в семье жителей Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 5-летний ребенок получил травмы в результате падения с балкона 3-ого этажа многоквартирного дома. Проверка, проведенная сотрудниками ПДН, установила, что ребенок находился в квартире под присмотром бабушки. Однако она на некоторое время вышла из дома, оставив внука одного. Тот вышел на балкон и выпал.
При этом женщина, вернувшись, сначала не поняла, куда делся внук. Бабушка подумала, что ребенка забрали родители, однако, позвонив им, волгоградка поняла, что с внуком что-то случилось. Выбежав во двор, она увидела, как мальчик сидит под балконом. Нашлись и очевидцы, которые видели, как ребенок падал.
Пострадавшего обследуют на наличие переломов в больнице Советского района. Но, вероятно, последствия падения могли бы быть более серьезными, если бы не выпавший накануне снег, который смягчил падение.
Полиция напоминает, что контроль над несовершеннолетними - это обязанность родителей. Дети всегда должны быть под присмотром и их нельзя оставлять одних даже на непродолжительное время.
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