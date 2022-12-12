Первые письма в зону СВО отправили военным жители Волгограда

Первые письма участникам специальной военной операции отправили жители Волгоградской области из почтовых отделений. О такой возможности, напомним, на минувшей неделе сообщали в Министерстве обороны РФ. В группировках войск уже развернуты обменные пункты.





– Хорошо, что теперь появилась возможность написать своему ребенку, за судьбу которого переживаешь, – говорит жительница Волгограда Татьяна, сын которой находится в зоне СВО в эти дни. – Можно будет посылку отправить. У него 5 февраля будет день рождения.

По словам Татьяны, у нее два сына. Старший, подполковник, был мобилизован.

– А куда денешься? Надо защищать родину, – говорит женщина. – Тем более, Донец - наша родина. Я уехала оттуда очень давно, потому что муж у меня военный. Сам он из Омска, сейчас на пенсии. Меняли места службы, ездили по городам, но всегда возвращались в Донецк. И дети родились там.

По сведениям пресс-службы Южного военного округа, фельдъегерско-почтовая связь Вооруженных Сил Российской Федерации является единственным видом почтовой связи, позволяющим доставлять все виды почтовых отправлений военнослужащим в зону проведения СВО.

– Родные и близкие военнослужащих, написав письмо или оформив посылку, сдают их на отправку в ближайшее отделение почтовой связи «Почты России». Затем отправлени сортируются по направлениям и передаются по сети фельдъегерско-почтовой связи в зону проведения СВО, – уточняют в ЮВО. – Доставка отправлений в обменные пункты ФПС группировок войск (сил) для дальнейшей передачи воинскому почтальону осуществляется различным автомобильным транспортом, в том числе на бронебазе.

В Южном военном округе также уточняют, что время письма или посылки в пути напрямую зависит от отдаленности субъекта Российской Федерации, из которого направлено почтовое отправление.





При отправке письма в ближайшем отделении «Почты России» родным и близким необходимо указывать адрес: (графика - конверт) «103400, город Москва-400, номер воинской части». Для уточнения номера воинской части можно позвонить в военкомат, либо прийти туда лично.

– Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий обеспечивается почтовыми конвертами и письменными принадлежностями, – уточняют в Южном военном округе.

Фото, видео: пресс-служба Южного военного округа