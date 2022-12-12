Спецоперация на Украине

Первые письма в зону СВО отправили военным жители Волгограда

Спецоперация на Украине 12.12.2022 11:03
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12.12.2022 11:03

 

Первые письма участникам специальной военной операции отправили жители Волгоградской области из почтовых отделений. О такой возможности, напомним, на минувшей неделе сообщали в Министерстве обороны РФ. В группировках войск уже развернуты обменные пункты.



Хорошо, что теперь появилась возможность написать своему ребенку, за судьбу которого переживаешь, – говорит жительница Волгограда Татьяна, сын которой находится в зоне СВО в эти дни. – Можно будет посылку отправить. У него 5 февраля будет день рождения. 

По словам Татьяны, у нее  два сына. Старший, подполковник, был мобилизован. 

– А куда денешься? Надо защищать родину, – говорит женщина. – Тем более, Донец - наша родина. Я уехала оттуда очень давно, потому что муж у меня военный. Сам он из Омска, сейчас на пенсии. Меняли места службы, ездили по городам, но всегда возвращались в Донецк. И дети родились там. 

По сведениям пресс-службы Южного военного округа, фельдъегерско-почтовая связь Вооруженных Сил Российской Федерации является единственным  видом почтовой связи, позволяющим доставлять все виды почтовых отправлений  военнослужащим в зону проведения СВО.

Родные и близкие военнослужащих, написав письмо или оформив посылку, сдают их на отправку в ближайшее отделение почтовой связи «Почты России». Затем отправлени сортируются по направлениям и передаются по сети фельдъегерско-почтовой связи в зону проведения СВО, – уточняют в ЮВО. – Доставка  отправлений в обменные пункты ФПС группировок войск (сил) для дальнейшей передачи воинскому почтальону осуществляется различным автомобильным транспортом, в том числе на бронебазе. 

В Южном военном округе также уточняют, что время письма или посылки в пути напрямую зависит от отдаленности субъекта Российской Федерации, из которого направлено почтовое отправление.


При отправке письма в ближайшем отделении «Почты России» родным и близким необходимо указывать адрес: (графика - конверт) «103400, город Москва-400, номер воинской части». Для уточнения номера воинской части можно позвонить в военкомат, либо прийти туда лично. 

– Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий обеспечивается почтовыми конвертами и письменными принадлежностями, – уточняют в Южном военном округе. 

Фото, видео: пресс-служба Южного военного округа

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