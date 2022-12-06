Борьба с коррупцией

Чиновники Быковской администрации сдали тесты на антикоррупцию

Борьба с коррупцией 06.12.2022 16:56
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06.12.2022 16:56


На днях в администрации Быковского района Волгоградской области состоялось тестирование муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений района на предмет знания антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Как рассказали ИА «Высота 102» в районной администрации, общее количество муниципальных служащих и руководителей учреждений, прошедших тестирование, составило 64 человека. 

Наши сотрудники успешно сдали тесты и продемонстрировали хорошее знание законодательства в части противодействия коррупции, – пояснили информагентству в администрации. – Этой работе мы уделяем особое внимание. Ведь одна из составляющих борьбы с коррупцией – это профилактика возможных нарушений. А с учетом ужесточения законодательства в этой сфере нужно постоянно обновлять знания закона. Поэтому подобное тестирование мы проводим регулярно. 


В администрации района также пояснили, что сотрудники обучаются и правилам заполнения ежегодных деклараций о доходах и имуществе. Служащие также проходят обучение по таким темам, как конфликт интересов, правила трудоустройства чиновников после окончания работы в муниципальных и государственных органах в коммерческие структуры и т.д. 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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