Мобилизованные волгоградцы отрабатывают тактику боя в условиях города





Жители Волгоградской области, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, продолжают подготовку на базе учебного центра Минобороны РФ. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, мобилизованные в том числе совершенствуют навыки ведения общевойскового боя в условиях городской застройки.

– Разведку местности мобилизованные военнослужащие осуществляют с помощью квадрокоптеров, – рассказали в ЮВО. – Управлять копетрами и производить с их помощью корректировку также обучают в учебном центре. Получив данные о местонахождении противника, военнослужащие в составе боевых двоек-троек осуществляют выдвижение к зданию с целью его зачистки. Перемещение осуществляют короткими перебежками, прикрывая друг друга огнем из стрелкового оружия.

В пресс-служб ЮВО уточняют, что для создания обстановки максимально приближенной к боевой во время занятий применяются холостые боеприпасы и средства имитации.

– Основная цель практической отработки - обучить слаженности действий в составе групп и подгрупп, а также действиям в условиях городского боя, – уточняют в Южном военном округе.