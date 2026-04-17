В Волжском отработали план тушения ТЭЦ-2





В городе Волжском Волгоградской области прошли учения по по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории опасного производственного объекта «Топливное хозяйство ТЭЦ-2. Как сообщили в пресс-службе Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, по сценарию произошла разгерметизация резервуара объемом 30 тысяч м3 с разливом мазута за пределы насыпного обвалования на площади до 150 тысяч м2 и последующим возгоранием.

В тренировке были задействованы профессиональное аварийно-спасательное формирование МУ «Служба спасения Волгограда», 33 ПСЧ отряда ФПС ГПС № 5 ГУ МЧС России по Волгоградской области, Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора и представитель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Специалистом удалось отработать взаимодействие органов управления, а также их готовность сил и средств. Запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме.

