В Котово устранили аварию, оставившую полгорода без воды





В Котово Волгоградской области вечером 16 апреля устранили очередную коммунальную аварию, из-за которой почти половина города осталась без воды. В МУП «Котово-Водоканал» отчитались об окончании ремонтных работ около 22-00 ч.

Напомним , накануне днем власти сообщили об аварийной ситуации в связи с выходом из строя задвижки дома по улице Дзержинского.

Была приостановлена подача воды в частный сектор и МКД. Так, без ресурса до вечера оставались жители домов от ул.Чапаева до выезда на с.Лапшинская (ул.Некрицухина, ул.Набережная, ул.Заречная, ул.Привокзальная, ул.Колесная, ул.Пролетарская, ул.Калинина, ул.Коммунальная, пер.Восточный, ул. Дальняя, пер.Политотдельский, пер.Сельхозтехники, пер.Сенной, ул.Садовая).

Также от водоснабжения были отключены МКД, расположенные от улицы Мира, 198 до улицы Мира, 1.











