Волгоградская область избежала атак БПЛА ночью 17 апреля





Силы ПВО не дали приблизиться вражеским беспилотникам к Волгоградской области. Ночью 17 апреля в регионе не были зафиксированы атаки БПЛА. ПВО при этом работала в других регионах, в том числе в соседних. Так, по данным Минобороны, с 20-00 ч. 16 апреля до 7-00 ч. 17 апреля были перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Крым.

Отметим, в Волгоградской области ограничения не вводились.