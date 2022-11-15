Спецоперация на Украине

В спецоперации погиб 23-летний волгоградец Геннадий Агарков

Спецоперация на Украине 15.11.2022 20:35
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15.11.2022 20:35


В ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса погиб 23-летний Геннадий Агарков. Как стало известно ИА «Высота 102», похороны пройдут завтра, 16 ноября. 

— Похороним на кладбище в Красноармейском районе Волгограда, — рассказали информагентству близкие погибшего бойца. — В военкомате нам сказали, что посмертно представлен к ордену Мужества. 

Известно, что Геннадий Агарков после срочной службы подписал контракт. Некоторое время служил в Абхазии.  До мобилизации занимался отопительным оборудованием. У погибшего осталась беременная жена. 

Фото: личный архив Геннадия Агаркова 

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