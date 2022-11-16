Расследования

Напавший с ножом на 20-летнюю волгоградку наркоман может избежать наказания

Расследования 16.11.2022 18:03
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16.11.2022 18:03


В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего Антона Николаева, обвиняемого в нападении на 20-летнюю девушку и мужчину у подъезда дома № 43 по улице Пархоменко. Как сообщает ИА «Высота 102», фигуранту назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. 

— По результатам экспертизы, обвиняемому рекомендовано принудительное лечение в медицинском учреждении, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о передаче его в суд для применения принудительной меры медицинского характера. 


Следствие квалифицировало действия нападавшего как покушение на убийство и угроза убийством. Установлено, что утром 1 июля 2022 года 20-летняя жительница дома № 43 по улице Пархоменко вышла на из подъезда. На улице на нее внезапно напал с ножом 33-летний мужчина, всадив холодное оружие по рукоять в голову молодой студентке. 


Очевидцем жестокого нападения стала сестра потерпевшей. Девушка вызвала машину скорой помощи и полицию. Сейчас потерпевшая выписана из больницы, угрозы ее жизни и здоровью нет.


После нападения на волгоградку, как пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону, Антон Николаев направился в подъезд, где встретил соседа. Злоумышленник приставил к горлу последнего лезвие от бритвы и стал угрожать убийством. При изучении личности обвиняемого установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также к административной ответственности за употребление наркотиков. 


Ранее ИА «Высота 102» публиковало материал с откровениями жильцов девятиэтажки в центре Волгограда. Жильцы дома, где произошла резня, лишь на условиях анонимности согласились рассказать о личности 33-летнего Антона Николаева. По словам одной из соседок, мужчина на протяжении полутора лет преследовал свою жертву и вызывал страх у многих соседей. 

Фото и коллаж: СУ СКР по Волгоградской области / Алексей Костяков, Антон Ольховатский ИА «Высота 102»  

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