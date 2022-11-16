Политика

СВО и вхождение в состав России новых регионов включат в учебники по истории

Политика 16.11.2022 13:17
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16.11.2022 13:17


В Государственной думе проходит «правительственный час» с участием Министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Как уже сообщили в пресс-службе ГД, в своем выступлении Кравцов заявил о намерении включить в школьную программу изучение событий сегодняшнего дня. 

Планируется, что учебникам сегодня депутаты Госдумы уделят особое внимание. По словам Министра, предлагается изменить порядок формирования соответствующего перечня.

В ходе экспертиз специалисты особенно внимательно отнесутся к ценностям, смысловым вопросам. Здесь абсолютно неприемлемы разрушительные, дикие для нашего многонационального общества вещи, такие как расизм, отрицание значимости семьи и многие другие. Мы обязаны и будем защищать наших школьников от псевдоценностей, — заявил Сергей Кравцов.

В учебники по истории включат новые параграфы. 

Говоря о важности преподавания истории, Сергей Кравцов сообщил, что события сегодняшнего дня — специальная военная операция, вхождение в состав России новых регионов — будут отражены в учебниках по истории. Он также отметил, что в преподавании и всеобщей, и отечественной истории сегодня преобладает европоцентричный подход, – информирует пресс-служба ГД. 

Такое положение дел Министр просвещения РФ охарактеризовал не иначе как «перекос», который требует устранения. 

На минувшей неделе сообщалось о намерении чиновников от образования вернуть в школьную программу изучение романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». 

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