В Государственной думе проходит «правительственный час» с участием Министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Как уже сообщили в пресс-службе ГД, в своем выступлении Кравцов заявил о намерении включить в школьную программу изучение событий сегодняшнего дня.

Планируется, что учебникам сегодня депутаты Госдумы уделят особое внимание. По словам Министра, предлагается изменить порядок формирования соответствующего перечня.

– В ходе экспертиз специалисты особенно внимательно отнесутся к ценностям, смысловым вопросам. Здесь абсолютно неприемлемы разрушительные, дикие для нашего многонационального общества вещи, такие как расизм, отрицание значимости семьи и многие другие. Мы обязаны и будем защищать наших школьников от псевдоценностей, — заявил Сергей Кравцов.

В учебники по истории включат новые параграфы.

– Говоря о важности преподавания истории, Сергей Кравцов сообщил, что события сегодняшнего дня — специальная военная операция, вхождение в состав России новых регионов — будут отражены в учебниках по истории. Он также отметил, что в преподавании и всеобщей, и отечественной истории сегодня преобладает европоцентричный подход, – информирует пресс-служба ГД.

Такое положение дел Министр просвещения РФ охарактеризовал не иначе как «перекос», который требует устранения.

На минувшей неделе сообщалось о намерении чиновников от образования вернуть в школьную программу изучение романа Александра Фадеева «Молодая гвардия».