В российские школы с 1 января 2023 года вернется изучение романа Александра Фадеева «Молодая гвардия», повествующего о подвиге молодежной антифашистской организации. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», 9 ноября заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

– Такое решение приняло Министерство просвещения в ответ на мое обращение об обязательном изучении романа, – цитирует информагентство Казакову. – Об этом просили учителя и родители, поддерживали обычные люди, в том числе и жители Луганской народной республики, на территории которой в годы Великой Отечественной войны действовала молодежная антифашистская организация «Молодая гвардия».

По словам председателя профильного комитета ГД, роман уже включен в перечень обязательных для изучения произведений в проекте федеральных основных образовательных программ среднего общего образования.

– Федеральные основные образовательные программы станут обязательными для всех школ страны с 1 января 2023 года и, значит, уже со следующего учебного года наши дети смогут изучать «Молодую гвардию» на уроках литературы. До этого времени предстоит подготовить учителей к подаче материала, чтобы они могли честно и аргументированно отвечать на вопросы ребят. А они будут. Ведь роман о том, что сегодня действительно волнует детей: о подвиге их сверстников, о дружбе и предательстве, о справедливости и исторической правде, – сказала Казакова.

Ольга Казакова также рассказала о том, как изучение романа влияло на подростков во время ее учебы в луганской школе.

– В школах размещались портреты молодогвардейцев и история их подвига, после посещения музеев в Краснодоне и Ровеньках уже невозможно стереть ее [«Молодую гвардию»] из сердца. А вот наши дети уже учились по другим программам. Всегда верила, что мы придём к решению вернуть «Молодую Гвардию» в школьную программу, нашим детям. 22 сентября указом Президента комиссару "Молодой гвардии" Виктору Третьякевичу было посмертно присвоено звание героя России. Теперь роман Молодая гвардия" возвращается в школы. Знаково, что это происходит в год 80-летия деятельности молодогвардейцев. И очень значимо для всех нас - тех, кто хранил память о подвиге молодогвардейцев, людей моего поколения.

Накануне, напомним, сообщалось о том, что Министерство обороны России поддержало идею о возвращении в школы и техникумы начальной военной подготовки.