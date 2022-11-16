Спецоперация на Украине

Мобилизованные закидали учебный полигон под Волгоградом гранатами

Спецоперация на Украине 16.11.2022 11:49
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16.11.2022 11:49


В учебном центре Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированном в Волгоградской области, мобилизованные  совершенствуют навыки метания ручных гранат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, перед практическим выполнением упражнения с резервистами проходят теоретические занятия. Их обучают тактико-техническим характеристикам, принципу действия ручных гранат, а также в обязательном порядке каждый мобилизованный сдает зачеты по знанию требований безопасности.

Уже после этого военнослужащие переходят к практической части – бросают учебные гранаты с места, из-за укрытия и из положения лежа. Метание выполняется по ростовым мишеням, имитирующим живую силу условного противника  на расстоянии до 25 метров.

Мобилизованных также учат навыкам боевого применения ручных гранат в условиях ограниченного пространства и городской застройки. При выполнении этих упражнений используются массогабаритные макеты РГД-5.

Тренировки с гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации, проводятся с учетом специфики специальной военной операции, подчеркнули в ЮВО. Все упражнения выполняются со строгим соблюдением требований безопасности под руководством опытных инструкторов.


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