Фото: сайт администрации Волжского
Спецоперация на Украине 14.11.2022 19:52
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14.11.2022 19:52
Фото: сайт администрации Волжского
Сегодня в Волжском на фасаде здания школы № 1 открыли мемориальную доску памяти Героя России подполковника ВДВ Дениса Сорокина. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области.
Герой России гвардии подполковник, командир десантно-штурмового батальона 11 отдельной десантно-штурмовой бригады Денис Сорокин родился в Волжском 14 ноября 1982 года, учился в школе № 1. Именно в годы учебы в школе Денис решил стать военным. После окончания Военного университета Министерства обороны РФ с 2005 по 2011 годы проходил военную службу в 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде города Ульяновска. С 2014 по 2022 годы служил в 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде города Улан-Удэ. Был участником боевых действий в Сирийской Арабской Республике.18 марта 2022 года во время выполнения задания в специальной военной операции Денис Сорокин погиб при освобождении Мелитополя. За мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации Денису Михайловичу Сорокину было присвоено звание Героя России посмертно.
Сегодня Денису Сорокину исполнилось бы 40 лет. Его родная тетя Маргарита Георгиевна Кочетова поблагодарила коллектив школы и юных волжан за сохранение памяти о Денисе Сорокине, за патриотизм и бережное отношение к истории Отечества. Перед собравшимися выступил также член организации «Боевое братство», ветеран боевых действий Николай Варавин.
В холле школы также размещен стенд с описанием жизни и подвига волжанина. Кроме этого, в классе, где учился Денис, откроют парту героя, за которой будут сидеть лучшие ученики школы.
Фото: сайт администрации Волжского
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