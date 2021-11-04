



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области освободил Алексея Каменского от обязанностей временного управляющего ООО «Гринлайт», дело о банкротстве которого рассматривается здесь в настоящее время. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, с соответствующим ходатайством обратился сам Алексей Каменский. Теперь собрание кредиторов скандальной компании должно утвердить новую кандидатуру конкурсного управляющего. Им может стать Алексей Боровченков.

Между тем, дело в суде северной столицы, признавшей ООО «Гринлайт» банкротом, затягивается. До сих пор, в частности, не был заслушан отчет временного управляющего о финансовом состоянии фирмы-банкрота. Кроме того, появляются все новые кредиторы, которым компания, которую поймали на воровстве денег нацпроекта, задолжала за различные услуги. Так, недавно объявился индивидуальный предприниматель А.Казарян, которому компания не заплатила около 350 тысяч рублей за аренду спецтехники.Напомним, с заявлением с требованием о признании ООО «Гринлайт» банкротом в суд обратился индивидуальный предприниматель Сергей Кузнецов из села Илсзхан-Юрт Чечни. Ходатайства с требованиями включения в перечень кредиторов в суд подали налоговики, банки, ресурсоснабжающие организации, компании по вывозу мусора, а также государственное учреждение и орган исполнительной власти из Волгоградской области.Так, ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства», которое заказывало «Гринлайту» работы по расчистке ериков и ликвидации свалок, заявило о долге компании перед учреждением в размере 176 миллионов рублей. Вторым по объему финансовых претензий к компании стал банк «Северный морской путь» - кредитному учреждению «Гринлайт» должен 106 миллионов рублей. Межрайонная налоговая инспекция №16 заявила о долге компании в размере 5,5 миллиона рублей. Согласно документам суда, получить долг от «Гринлайта» намерена и микрофинансовая организация «СимплФинанс». С учетом набежавших процентов за пользование кредитом размер задолженности составил 23,2 миллиона рублей. Не расплатился «Гринлайт» и с ООО «Волга-Бизнес» за утилизацию и вывоз мусора – это еще 3,1 миллиона рублей долга. Кредиторами также признаны «Солид Банк» (2,7 миллиона рублей), комитет природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области – 1,3 миллиона рублей, СГБУ «Среднеахтубинское лесничество» - 709 тысяч рублей, а также ряд других организаций.Между тем, в Центральный суд Волгограда на днях поступило дело по обвинению Александра Фирсова, директора ООО «Гринлайт» в мошенничестве при освоении средств нацпроекта на расчистке ериков и ликвидации свалок в Волгоградской области. Также перед законом придется ответить экс-директору ГКУ «ДВС» Михаилу Ситникову, бывшему председателю облкомприроды Виталию Сазонову и Михаилу Калонкину, который являлся техническим директором ООО «Гринлайт». Речь идет о более чем сотнях миллионах рублей, которые, по мнению следствия, могли похитить фигуранты.Любопытно, что компании «Гринлайт» удалось в свое время получить контрактов на расчистку ериков и ликвидацию свалок в Волгоградской области на несколько миллиардов рублей без какой-либо конкуренции. Фирма являлась единственным участником закупок и беспрепятственно получала контракты по максимальной цене.