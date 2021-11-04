Напомним, с заявлением с требованием о признании ООО «Гринлайт» банкротом в суд обратился индивидуальный предприниматель Сергей Кузнецов из села Илсзхан-Юрт Чечни. Ходатайства с требованиями включения в перечень кредиторов в суд подали налоговики, банки, ресурсоснабжающие организации, компании по вывозу мусора, а также государственное учреждение и орган исполнительной власти из Волгоградской области.
Так, ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства», которое заказывало «Гринлайту» работы по расчистке ериков и ликвидации свалок, заявило о долге компании перед учреждением в размере 176 миллионов рублей. Вторым по объему финансовых претензий к компании стал банк «Северный морской путь» - кредитному учреждению «Гринлайт» должен 106 миллионов рублей. Межрайонная налоговая инспекция №16 заявила о долге компании в размере 5,5 миллиона рублей. Согласно документам суда, получить долг от «Гринлайта» намерена и микрофинансовая организация «СимплФинанс». С учетом набежавших процентов за пользование кредитом размер задолженности составил 23,2 миллиона рублей. Не расплатился «Гринлайт» и с ООО «Волга-Бизнес» за утилизацию и вывоз мусора – это еще 3,1 миллиона рублей долга. Кредиторами также признаны «Солид Банк» (2,7 миллиона рублей), комитет природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области – 1,3 миллиона рублей, СГБУ «Среднеахтубинское лесничество» - 709 тысяч рублей, а также ряд других организаций.
Между тем, в Центральный суд Волгограда на днях поступило дело по обвинению Александра Фирсова, директора ООО «Гринлайт» в мошенничестве при освоении средств нацпроекта на расчистке ериков и ликвидации свалок в Волгоградской области. Также перед законом придется ответить экс-директору ГКУ «ДВС» Михаилу Ситникову, бывшему председателю облкомприроды Виталию Сазонову и Михаилу Калонкину, который являлся техническим директором ООО «Гринлайт». Речь идет о более чем сотнях миллионах рублей, которые, по мнению следствия, могли похитить фигуранты.
Любопытно, что компании «Гринлайт» удалось в свое время получить контрактов на расчистку ериков и ликвидацию свалок в Волгоградской области на несколько миллиардов рублей без какой-либо конкуренции. Фирма являлась единственным участником закупок и беспрепятственно получала контракты по максимальной цене.