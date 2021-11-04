Борьба с коррупцией

Дело о банкротстве проворовавшейся в Волгоградской области компании зависло в суде

Борьба с коррупцией 04.11.2021 19:11
0
04.11.2021 19:11


Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области освободил  Алексея Каменского от обязанностей временного управляющего ООО «Гринлайт», дело о банкротстве которого рассматривается здесь в настоящее время. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, с соответствующим ходатайством обратился сам Алексей Каменский. Теперь собрание кредиторов скандальной компании должно утвердить новую кандидатуру конкурсного управляющего. Им может стать Алексей Боровченков.
Между тем, дело в суде северной столицы, признавшей ООО «Гринлайт» банкротом, затягивается. До сих пор, в частности, не был заслушан отчет временного управляющего о финансовом состоянии фирмы-банкрота. Кроме того, появляются все новые кредиторы, которым компания, которую поймали на воровстве денег нацпроекта, задолжала за различные услуги. Так, недавно объявился индивидуальный предприниматель А.Казарян, которому компания не заплатила около 350 тысяч рублей за аренду спецтехники.
Напомним, с заявлением с требованием о признании ООО «Гринлайт» банкротом в суд обратился индивидуальный предприниматель Сергей Кузнецов из села Илсзхан-Юрт Чечни. Ходатайства с требованиями включения в перечень кредиторов в суд подали налоговики, банки, ресурсоснабжающие организации, компании по вывозу мусора, а также государственное учреждение и орган исполнительной власти из Волгоградской области.
Так, ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства», которое заказывало «Гринлайту» работы по расчистке ериков и ликвидации свалок, заявило о долге компании перед учреждением в размере 176 миллионов рублей. Вторым по объему финансовых претензий к компании стал банк «Северный морской путь» - кредитному учреждению «Гринлайт» должен 106 миллионов рублей. Межрайонная налоговая инспекция №16 заявила о долге компании в размере 5,5 миллиона рублей. Согласно документам суда, получить долг от «Гринлайта» намерена и микрофинансовая организация «СимплФинанс». С учетом набежавших процентов за пользование кредитом размер задолженности составил 23,2 миллиона рублей. Не расплатился «Гринлайт» и с ООО «Волга-Бизнес» за утилизацию и вывоз мусора – это еще 3,1 миллиона рублей долга. Кредиторами также признаны «Солид Банк» (2,7 миллиона рублей), комитет природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области – 1,3 миллиона рублей, СГБУ «Среднеахтубинское лесничество» - 709 тысяч рублей, а также ряд других организаций.  
Между тем, в Центральный суд Волгограда на днях поступило дело по обвинению Александра Фирсова, директора ООО «Гринлайт» в мошенничестве при освоении средств нацпроекта на расчистке ериков и ликвидации свалок в Волгоградской области. Также перед законом придется ответить экс-директору ГКУ «ДВС» Михаилу Ситникову, бывшему председателю облкомприроды Виталию Сазонову и  Михаилу Калонкину, который являлся техническим директором ООО «Гринлайт». Речь идет о более чем сотнях миллионах рублей, которые, по мнению следствия, могли похитить фигуранты.
Любопытно, что компании «Гринлайт» удалось в свое время получить контрактов на расчистку ериков и ликвидацию свалок в Волгоградской области на несколько миллиардов рублей без какой-либо конкуренции. Фирма являлась единственным участником закупок и беспрепятственно получала контракты по максимальной цене.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Борьба с коррупцией
28.10.2021 17:37
Борьба с коррупцией 28.10.2021 17:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.10.2021 14:42
Борьба с коррупцией 27.10.2021 14:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.10.2021 10:39
Борьба с коррупцией 24.10.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.10.2021 13:19
Борьба с коррупцией 18.10.2021 13:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.10.2021 20:11
Борьба с коррупцией 17.10.2021 20:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.10.2021 14:17
Борьба с коррупцией 14.10.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.10.2021 19:48
Борьба с коррупцией 12.10.2021 19:48
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.10.2021 18:14
Борьба с коррупцией 12.10.2021 18:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2021 17:58
Борьба с коррупцией 11.10.2021 17:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.10.2021 13:11
Борьба с коррупцией 10.10.2021 13:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.10.2021 16:26
Борьба с коррупцией 09.10.2021 16:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.10.2021 13:13
Борьба с коррупцией 07.10.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.10.2021 13:13
Борьба с коррупцией 05.10.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.09.2021 09:11
Борьба с коррупцией 29.09.2021 09:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2021 14:24
Борьба с коррупцией 27.09.2021 14:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:11
Дело о банкротстве проворовавшейся в Волгоградской области компании зависло в судеСмотреть фотографии
16:37
Цены на бензин в Волгоградской области выросли на 0,1%Смотреть фотографии
15:19
В Волгограде у черного копателя изъяли боевой арсеналСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Жители Волгоградской области в День народного единства опубликовали видеоролик в защиту онкодиспансераСмотреть фотографии
14:31
Волгоградского губернатора на встречу со школьниками в музее пустили по QR-кодуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Выдворенного из России перебежчика схватили на границе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Волгоградские следователи возбудили дело на мать-алкоголичку после гибели двоих детей в пожареСмотреть фотографии
11:38
В Волгоградской области в нерабочие дни увеличились случаи заражений и смертей от COVID-19Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в пожаре погибли двое малышей из многодетной семьиСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде в ДТП с такси пострадала женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Волгоградцы хотят продолжения локдаунаСмотреть фотографии
09:57
Молодой водитель сбил насмерть пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель погиб в смятом автомобилеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
В Волгоградской области подорожали гречка, картофель и яйцаСмотреть фотографии
20:16
В Волгоградской области девочка повредила ногу и психику на прогулке в паркеСмотреть фотографии
19:12
Суд в Волгоградской области вынес решение о заражении коронавирусомСмотреть фотографии
18:01
Житель Калмыкии купил часть здания клиники пластической хирургии в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:38
Силовики задержали под Волгоградом подпольных торговцев суррогатомСмотреть фотографии
17:33
Непривитым пенсионерам Волгоградской области пригрозили крупными штрафамиСмотреть фотографии
17:16
Студенты Волгоградского госуниверситета вернутся на дистант после нерабочих днейСмотреть фотографии
16:54
Новые месторождения полезных ископаемых открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:46
Чиновникам в Волгоградской области удлиняют выходные для вакцинацииСмотреть фотографии
15:31
МегаФон выяснил, где жители городов проводят длинные выходныеСмотреть фотографии
14:50
Выпускница автошколы устроила эпичное ДТП напротив ГорГАИ в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
Решение о новых антиковидных мерах в Волгоградской области примет оперштабСмотреть фотографии
13:50
Грабитель с младенцем на руках ворвался в магазин в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:38
Волгоградец задушил в общежитии престарелую соседкуСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области от коронавируса скончались 3637 человекСмотреть фотографии
12:31
Поджигатели вышек сотовой связи активизировались в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 