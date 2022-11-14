В Волгоградской области отразили атаку условного противника при попытке прорыва в пункт постоянной дислокации через КПП. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащие подразделения противодействия терроризму обезвредили диверсантов с использованием штатного вооружения и РПГ-7.

— Тренировка по противодействию терроризму состоялась в мотострелковом соединении Южного военного округа. Условный противник предпринял попытку прорыва на территорию ППД соединения через контрольно-пропускной пункт с целью захвата вооружения, военной и спецтехники, объектов военной инфраструктуры воинской части, — пояснили информагентству в пресс-службе ЮВО.

Уточняется, что после объявления сигнала «Тревога» военнослужащие выдвинулись в указанную точку, заблокировали и обезвредили группу диверсантов. Помимо этого, в ходе тренировки отработали вопросы оказания первой помощи и транспортировки условно раненных военнослужащих.

— В целях создания боевой обстановки применялись средства имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и холостые боеприпасы, — добавили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что плановое занятие по противодействию терроризму носило плановый характер, все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Фото: Южный военный округ

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