В Волгоградской области колонна мобилизованных отразила атаку ДРГ

В одном из учебных центров МО РФ в Волгоградской области мобилизованных готовят к отражению атак диверсионно-разведывательных групп(ДРГ) на колонны техники. Как сообщает ИА «Высота 102», также призванных по частичной мобилизации учат организовывать засады и проводить контрзасадные мероприятия.

— После завершения одиночной боевой подготовки мобилизованные приступили к этапу боевого слаживания подразделений на полигоне, — пояснили в пресс-службе Минобороны РФ. — В ходе двустороннего практического занятия, одни подразделения, совершая марш на технике, отрабатывали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника, а вторые организовывали засады и проводили контрзасадные мероприятия.





Уточняется, что военнослужащих учили оперативно и без потерь для личного состава выходить из огневой засады, спешиваться с техники и огнем из боевых машин и стрелкового оружия уничтожать обнаруженную ДРГ противника.

Помимо этого, в ходе занятий по тактической подготовке инструкторы-наставники проверили физические качества каждого мобилизованного бойца. , Были даны оценки индивидуальной огневой подготовки, боевой слаженности подразделения и взаимодействия между ними. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой во время практических занятий использовались холостые боеприпасы и средства имитации.





— Проводятся занятия по проведению засады и антизасадных действий, то есть организовывается засада, движется колонна, происходит подрыв, — рассказал информагентству один из инструкторов. — Отрабатываются засадные действия с нашей стороны, со стороны подготавливаемых людей производятся антизасадные действия. Мы готовим их к тому, что их может ждать там. В ходе учений отмечается прогресс в лучшую сторону, люди готовятся.

Фото и видео: МО РФ