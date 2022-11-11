Накануне печальное известие о гибели мобилизованного пришло в хутор Калиновский Фроловского района Волгоградской области. 30-летний житель хутора Вито Малишава погиб на Украине.

Как стало известно ИА «Высота 102», после мобилизации Вито Малишава был направлен в зону СВО. Мужчина, которому 2 ноября исполнилось 30 лет, имел боевой опыт, в прошлом он воевал в Сирии.

– Дата похорон пока не назначена, – рассказал ИА «Высота 102» глава Терновского сельского поселения Фроловского района Александр Жидков. – Тело еще не доставлено из Ростова-на-Дону.





Вито Малишава был разведен. Во Фроловском районе проживают его родственники. 23 октября он разместил на своей страничке фото с надписью «И на случай, если не свидимся – добрый день, добрый вечер и доброй ночи...»

Фото личной страницы Вито Малишава VK.