Спецоперация на Украине

«И на случай, если не свидимся...»: родные мобилизованного из Волгоградской области Вито Малишавы получили похоронку

Спецоперация на Украине 11.11.2022 10:56
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11.11.2022 10:56


Накануне печальное известие о гибели мобилизованного пришло в хутор Калиновский Фроловского района Волгоградской области. 30-летний житель хутора Вито Малишава погиб на Украине. 

Как стало известно ИА «Высота 102», после мобилизации Вито Малишава был направлен в зону СВО. Мужчина, которому 2 ноября исполнилось 30 лет, имел боевой опыт, в прошлом он воевал в Сирии. 

– Дата похорон пока не назначена, –  рассказал ИА «Высота 102» глава Терновского сельского поселения Фроловского района Александр Жидков. – Тело еще не доставлено из Ростова-на-Дону. 


Вито Малишава был разведен. Во Фроловском районе проживают его родственники. 23 октября он разместил на своей страничке фото с надписью «И на случай, если не свидимся – добрый день, добрый вечер и доброй ночи...»

Фото личной страницы Вито Малишава VK.

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