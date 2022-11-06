Уроженец Николаевского района Волгоградской области старший сержант Сергей Кычанов награжден орденом Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», десантник отличился в боях за Гостомель в ходе проведения спецоперации на Украине.

Известно, что Сергей Кычанов находится в зоне СВО с самого начала боевых действий. Согласно данным наградного листа, 24 февраля гвардии старший сержант Сергей Кычанов после десантирования на аэродром Антонов посадочным способом уничтожил пулеметный расчет, находившийся на крыше командно-диспетчерского пункта аэропорта, а также снайперскую позицию и группу противника.





Сергей Кычанов с 1992 года живет в Камышине. В 2009-м был призван в ряды ВС РФ. Попал служить в 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты в Балтийске. В 2013 году подписал контракт в 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Имеет различные награды от МО РФ. После попал служить в 45-ю отдельную гвардейскую бригаду спецназа ВДВ.

Фото: Жесть Камышина / t.me

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