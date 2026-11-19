



В декабре волгоградцы получат двойные выплаты пособий на детей. Сначала деньги поступят за ноябрь, а затем и за декабрь. В связи с новогодними и рождественскими праздниками график выплат скорректирован.



Первую часть выплат, которая пройдёт с 3 по 8 декабря, распределят следующим образом:

3 декабря будут выплачены единые пособия, пособия неработающим родителям по уходу за детьми до полутора лет и выплаты семьям военнослужащих;

4 декабря - средства из материнского капитала для детей до трёх лет;

8 декабря - пособия работающим родителям, которые ухаживают за детьми.



Декабрьские выплаты от Социального фонда России будут произведены до 30 декабря. Для тех, кто получает выплаты через Почту России, средства поступят с 1 по 25 декабря.



Отметим, в январе повторных выплат не предусмотрено. Таким образом следующая регулярная выплата ожидается в феврале.