Волгоградский марафонец награжден орденом Мужества за Гостомель

Уроженец Камышинского района Волгоградской области младший сержант Александр Каравай награжден орденом Мужества. Десантник находится в зоне боевых действий с самого начала спецоперации на Украине.

— В ходе проведения специальной военной операции Министерством обороны Российской Федерации на территории Украины, проявив мужество и отвагу, 24 февраля 2022 года гвардии младший сержант Александр Каравай совершил десантирование посадочным способом на аэродром города Гостомель в составе тактического десанта, — гласит текст наградного листа. — Являясь старшим маневрового дозора в составе группы спецназа гвардии младший сержант Александр Каравай осуществил перелет к указанному аэродрому на военно-транспортном вертолете МИ-8. В ходе перелета, в районе реки Днепр, их вертолет был обстрелян из крупнокалиберного вооружения и ПЗРК. Несмотря на плотное огневое воздействие, было продолжено выполнение поставленной боевой задачи.





Далее, гвардии младший сержант Александр Каравай, подавил основные огневые силы противника. Затем, объединившись с основными силами, группа Александра заняла опорный пункт. В ночь с 24 на 25 февраля десантник руководил своей подгруппой, успешно отражая атаки противника. 25 февраля вел бой в течение нескольких часов, отражая атаки противника на опорный пункт. Успешно осуществлял оборону до прибытия колонны с техникой.

Известно, что Александр Каравай — уроженец села Щербаковка Камышинского района Волгоградской области. Профессионально занимается бегом. Неоднократно принимал участие в марафонских забегах, выступал на международных армейских соревнованиях. В 2017-м пробежал сферхмарафон на дистанции более 60 километров. Проходит службу в 45-м полку спецназа ВДВ в Подмосковье.

Фото: Подслушано Камышин / t.me