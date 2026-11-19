



Облздрав сообщил, что на 93-м году жизни не стало Раисы Николаевны Соломахиной.



Известно, что Раиса Николаевна Соломахина - почётный житель Красноармейского района Волгограда, заслуженный врач РСФСР. Более двух десятилетий она занимала ключевые позиции в организации медицинской службы этого района.



Раиса Николаевна родилась в селе Третьяки Воронежской области. После окончания Свердловского медицинского института, вместе с мужем Анатолием Николаевичем, она была направлена на работу в Красноармейский район Сталинграда, где и прожила всю свою жизнь.



С 1958 года Раиса Николаевна начала свою профессиональную карьеру в Красноармейской санитарно-эпидемиологической станции, где работала врачом по социальной гигиене. В 1962 году она стала главным врачом РайСЭС. С 1972 года она руководила Райздравотделом и была депутатом Красноармейского райисполкома.





За свой значительный вклад в развитие здравоохранения Раиса Николаевна была награждена званиями «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный врач РСФСР».



Комитет здравоохранения Волгоградской области выражает искренние соболезнования её родным и близким.