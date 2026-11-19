



Рособрнадзор и Минцифры рассматривают возможность запрета на продажу микронаушников через маркетплейсы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.



ТАСС пишет, что на заседании Общественного совета Музаев заявил, что рассматривается возможность введения запрета на продажу микронаушников на маркетплейсах, так как это оборудование не приносит никакой пользы в законных сферах жизнедеятельности.



Музаев также отметил, что борьба со списыванием является постоянным процессом, но системный подход приносит результаты. Ежегодно с экзаменов удаляют около тысячи человек, которые пытались использовать запрещенные средства связи.



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