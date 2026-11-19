

В Николаевском районе Волгоградской области специалисты облкомприроды провели измерения радиационной обстановки. Экологи отметили, что исследования продолжались два месяца и охватили 24 населенных пункта района. Для этого использовалась передвижная лаборатория.

Результаты показали, что мощность эффективной дозы гамма-излучения варьировалась от 0,01 до 0,1 мкЗв/час. Экологи подчеркнули, что эти значения находятся в пределах многолетних показателей естественного фона, характерного для Волгоградской области. Ни в одном из обследованных населенных пунктов не было обнаружено радиоактивного загрязнения.

Специалисты регулярно следят за радиационной обстановкой в регионе. Это делается как с помощью выездных проверок, так и через стационарные автоматизированные посты наблюдения. На данный момент мониторингом радиационной ситуации охвачено 98,9% населения Волгоградской области. Экологи заверили, что к 2028 году этот показатель достигнет 100%.