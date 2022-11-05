Под Волгоградом боевую подготовку мобилизованных сняли на видео























На одном из полигонов Южного военного округа в Волгоградской области продолжается обучение по основным предметам боевой подготовки военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Как сообщили ИА «Высота 102» в Минобороны РФ, на войсковом стрельбище учебного центра военнослужащие отработали нормативы по приведению штатного оружия к нормальному бою, а также выполнили боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова по неподвижным мишеням с места и по появляющимся мишеням со сменой огневых позиций.















В рамках учений мобилизованные также оттачивали свои навыки по стрельбе из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В. Военнослужащие вели огонь с открытых и закрытых огневых позиций на расстоянии до 400 метров по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника.





Кроме того, военнослужащих обучили внесению поправочных данных для стрельбы в различных погодных условиях.