Под Волгоградом боевую подготовку мобилизованных сняли на видео

Видео Минобороны РФ VK
Спецоперация на Украине 05.11.2022 09:20
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05.11.2022 09:20
Видео Минобороны РФ VK
На одном из полигонов Южного военного округа в Волгоградской области продолжается обучение по основным предметам боевой подготовки военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Как сообщили ИА «Высота 102» в Минобороны РФ, на войсковом стрельбище учебного центра военнослужащие отработали нормативы по приведению штатного оружия к нормальному бою, а также выполнили боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова по неподвижным мишеням с места и по появляющимся мишеням со сменой огневых позиций.
В рамках учений мобилизованные также оттачивали свои навыки по стрельбе из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В. Военнослужащие вели огонь с открытых и закрытых огневых позиций на расстоянии до 400 метров по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника.
Кроме того, военнослужащих обучили внесению поправочных данных для стрельбы в различных погодных условиях.
Видео Минобороны РФ VK
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