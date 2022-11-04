Происшествия

Курящие пассажиры испугали таксиста и угнали его авто в Урюпинске

Происшествия 04.11.2022 17:09
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04.11.2022 17:09



Об угоне такси в полицию Урюпинского района Волгоградской области заявил водитель служебной «Лады Гранта».
В ГУ МВД России по региону рассказали, что 21-летний потерпевший сообщил, что ночью 2 ноября выполнял заказ. Таксист доставлял по адресу двоих клиентов, которые решили покурить в салоне машины.
- После неоднократных замечаний со стороны водителя о недопустимости курения в салоне, пассажиры стали угрожать водителю. Испугавшись физической расправы, водитель бросил автомашину с пассажирами и ключами в замке зажигания, после чего обратился в полицию, - сообщили в главке.
Один из пассажиров, воспользовавшись этой ситуацией, совершил угон машины. Автомобиль он позже бросил на одной из АЗС.
Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и избрании меры пресечения.

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