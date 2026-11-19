



Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждает граждан о клещевом вирусном энцефалите (КВЭ) и рекомендует соблюдать меры предосторожности при поездках в эндемичные регионы.



КВЭ - вирусное заболевание, передающееся через укусы клещей или употребление сырого молока от животных (коз, овец, коров), инфицированных вирусом. Инкубационный период при укусе может длиться от 5 до 25 дней, а при употреблении зараженного молока - от 2 до 3 дней. Основные симптомы КВЭ включают озноб, сильную головную боль, повышение температуры до 38-39 градусов, тошноту, рвоту, а также мышечные боли в шее, плечах, спине и конечностях. Заболевание может иметь серьезные последствия, такие как инвалидность или даже смерть.



Для профилактики КВЭ рекомендуется вакцинация. Вакцинация проводится круглый год и включает несколько этапов. Стандартная схема предусматривает две прививки осенью или весной с интервалом от 1 до 7 месяцев, после чего через 5-12 месяцев делается третья прививка (ревакцинация). Далее ревакцинацию проводят каждые 3 года. Ускоренная схема сокращает промежуток между первой и второй прививкой до 2 недель - 1 месяца и включает ревакцинацию через год после второй. После второй прививки можно посещать эндемичные регионы не ранее чем через 2 недели.



Если клещ укусил, а вакцинация не была проведена и клещ оказался инфицированным, в первые 96 часов необходимо ввести человеческий иммуноглобулин. Если с момента укуса прошло более четырех суток, профилактика не проводится.