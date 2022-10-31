Происшествия

В Волгограде потушили пожар в конюшне цирка

Происшествия 31.10.2022 17:36
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31.10.2022 17:36



Сегодня, 31 октября, пожарные расчеты тушили возгорание на территории Волгоградского цирка, где начались работы по его реконструкции.
Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в конюшне, которая находится в отдельном здании, во время проведения сварочных работ загорелось сено. Возгорание быстро потушили. Пострадавших нет.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 16.14.
- В отдельно стоящей пристройке горело 5 квадратных метров сена. Сотрудники 3-ей пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 16.33, - сообщили в ведомстве.
Отметим, что последнее представление в Волгоградском цирке состоялось 17 октября, после чего цирк закрыли на длительную реконструкцию.  

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