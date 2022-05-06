







Генеральный подрядчик реконструкции здания цирка в Волгограде приступил к проектированию работ, которые предусмотрены миллиардным контрактом, подписанным в ноябре 2021 года.

– В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по объекту. Положительное заключение Главгосэкспертизы России планируется получить в IV квартале 2022 года. После обновления трехэтажное здание цирка будет обеспечено современным световым и звуковым оборудованием для проведения цирковых представлений. Полностью завершить реализацию объекта планируется в 2024 году, – сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства, который контролирует реализацию объекта.

Согласно данным сайта госзакупок, победителем конкурса на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию здания Волгоградского государственного цирка стало ООО «Наследие» из Москвы, сообщает ИА «Высота 102». Компания предложила наименьшую цену в 1 099 685 035,68 руб. Начальная стоимость работ была заявлена в сумме 1 101 888 813,30 руб.

Общий срок выполнения работ – 1 150 дней с даты заключения государственного контракта.

Цирк в Волгограде был построен в 1967 году. Общая площадь трехэтажного здания с подземным подвалом составляет 6 825,8 кв.м. Высота зрительного зала на 1834 места – 18 метров. Покрытие зрительской части здания сконструировано в виде металлического несимметричного купола.

В процессе модернизации здания, как уточнили в ППК «Единый заказчик», будут определены и заменены изношенные строительные конструкции и инженерные системы, увеличится общая площадь строения. Реконструкция объекта будет выполнена в рамках действующих нормативно-технических требований по обеспечению безопасной эксплуатации и доступности здания для маломобильных граждан.

– Для Росгосцирка также важно, чтобы при реконструкции были созданы современные условия содержания цирковых животных. Ведь это требование утверждено Постановлением Правительства. И мы очень рады, что оно учтено проектировщиками, – подчеркнул генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Как ранее сообщалось, здание волгоградского цирка на улице Краснознаменской реконструируют до 2024 года на средства федерального бюджета. Соответствующее постановление в апреле 2020 года подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Работы запланированы в рамках национального проекта «Культура». В рамках реконструкции планируется провести внутреннюю отделку помещений, обновить зрительный зал. Для безопасности зрителей между манежем и первым рядом увеличат расстояние. На втором этаже цирка запланированы бар и кафе на 50 посадочных мест. Также территорию цирка благоустроят – проведут озеленение, обустроят пешеходные дорожки и ограждения.