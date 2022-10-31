Расследования

СК возбудил уголовное дело по факту коммунального ЧП в Волгограде

Расследования 31.10.2022 11:20
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31.10.2022 11:20


Следователями регионального СУ СКР в Ворошиловском районе Волгограда возбуждено уголовное дело по факту крупной коммунальной аварии, в результате которой без воды и тепла остались более 150 000 горожан в двух района. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель волгоградского следственного управления Дарья Буянова, оценка ЧП будет дана в рамках  ч.1 ст.238 УК РФ – выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные прокуратурой Ворошиловского района города Волгограда, – сообщила Буянова. – В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

По данным следствия, в результате аварии прекращена подача горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения в тысячу многоквартирных домов, 17 тысяч частных домовладений, расположенных на территории Советского и Ворошиловского районов Волгограда, в которых проживает около 150 тысяч человек, а также в 8 учреждений с круглосуточным пребыванием граждан. Деятельность школ и детских садов приостановлена.

Напомним, накануне представить доклад о ходе проверки по факту ЧП поручил коллегам из регионального следственного управления председатель СКР Александр Бастрыкин. 

Губернатор Волгоградской области 30 октября провел заседание операштаба, на котором поставил задачу обеспечить волгоградцев водой и отоплением до конца дня 31 октября. 

По последним данным оперштаба, в пойме к утру 31 октября заменили 65% трубы одной из ниток коллектора. Восстановление хотя бы одной нитки позволит обеспечить горожан ресурсом. 

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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